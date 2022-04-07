banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Ya reform yapacaklar ya da gidecekler!
Ya reform yapacaklar ya da...
Döviz Kurları
Belediyelerin grevi askıya alındı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı!
Bugünkü vaka sayıları açıklandı!
banner405

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

07 Nisan 2022 Perşembe 09:25
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) rezerv kullanımı açıklaması sonrası düşüşe geçen petrol fiyatlarında toparlanma izlendi.

ABD ham petrolü yeniden 97 doların üzerine, brent petrol de 102 doların üzerinde işlem görüyor. 

İngiltere’nin yeni yaptırım kararları da petrol piyasaları tarafından yakından izlendi.

2022'nin sonuna kadar İngiltere, Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdireceğini ve sonrasında ise mümkün olan en kısa sürede gaz ithalatını sonlandıracağını duyurdu.

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

banner341

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol Fiyatı Ne Kadar Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ya reform yapacaklar ya da gidecekler!
Ya reform yapacaklar ya da gidecekler!
Belediyelerin grevi askıya alındı
Belediyelerin grevi askıya alındı
Tebrikler KKTC judo takımı
Tebrikler KKTC judo takımı
Mehmet Bumin Paşa’nın Gaziantep Başkonsolosluğu'na Eğitim-Kültür Ataşesi olarak atanmasına karar verildi
Mehmet Bumin Paşa’nın Gaziantep Başkonsolosluğu'na Eğitim-Kültür Ataşesi olarak atanmasına karar verildi
Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel oluyor
Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel oluyor
BES ve DEV-İŞ’ten süresiz grev kararı
BES ve DEV-İŞ’ten süresiz grev kararı
Selda Çimen, KKTC Strazburg temsilcisi olarak görevlendirildi
Selda Çimen, KKTC Strazburg temsilcisi olarak görevlendirildi
Bugünkü vaka sayıları açıklandı!
Bugünkü vaka sayıları açıklandı!
Sofralık valenciya ürününün sıkılarak değerlendirilmesi amacıyla destek verilecek
Sofralık valenciya ürününün sıkılarak değerlendirilmesi amacıyla destek verilecek
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri atandı
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri atandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim