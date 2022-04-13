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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

13 Nisan 2022 Çarşamba 08:30
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol kaç dolar? 

Petrol fiyatları, Putin'in savaşın devam edeceğine ilişkin sözlerinin ardından yükseliş kaydetti.

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Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile  görüştükten sonra ortak basın toplantısında konuştu.

Putin, "Ukrayna'daki askeri operasyonu başlatmak yerinde bir karardı. Buça'daki durum düzmeceden ibaret. Ukrayna İstanbul müzakerelerindeki anlaşmalardan uzaklaştı. Müzakereler çıkmaza girdi" dedi.

Açıklamaların ardından ABD ham petrolü yeniden 100 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de 105 dolara yükseldi.

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