“Bozulan Dipkarpaz yolu büyük ekonomik zarar vermekte”

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, bozulan Dipkarpaz-Zafer Burnu yolunun ekonomik olarak köy halkına büyük zararlar verdiğini belirtti.

Dernek Başkanı Fırat Borak yayımladığı yazılı açıklamada, “Yıllardır kullanılamaz hale gelen Dipkarpaz-Zafer Burnu yolu acilen yenilenmeli veya tamir edilmelidir. Yolun bu şekilde kalması, ekonomik olarak da köy halkına büyük zarar vermektedir. Zaten ekonomik sıkıntı yaşayan halk, Turizm kaybı da yaşarsa, bütün seneyi kayıp geçirecektir” dedi.

Borak, dernek olarak isteklerinin en kısa zamanda, yolun hem ülke, hem de köy ekonomisine kazanç getirecek duruma getirilmesi olduğunu ifade etti.