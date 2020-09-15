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Bozlar hakemliği bıraktı

15 Eylül 2020 Salı 00:25
Bozlar hakemliği bıraktı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu hakemlerinden Mesut Bozlar hakemliği bıraktığını açıkladı.

“C” klasman hakem olan Mesut Bozlar, sosyal medya hesabından 10 yıllık hakemlik kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Bozlar’ın paylaşımı şöyle:

“Sevgili arkadaşlarım;

2009 - 2010 sezonun da başlamış olduğum ve severek icraa ettiğim hakemlik serüvenine, o yada bu nedenlerden dolayı 2019 - 2020 sezonunun ardından emek verdiğim tam 10 yıllık hakemlik kariyerime bu gün itibariyle Son vermiş bulunmaktayım. Üzerimde Çok emekleri geçen Sn Derviş ATAKAN hocama ve Sn Savaş TİLKİ hocama teşekkürü bir borç bilir. Diğer hakem kardeşlerime başarılar diler Hakem şanslarının daima yanlarında olmasını temenni ederim. Saygı ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.”

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