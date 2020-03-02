Bozdağlar; “Koronavirüs dünya turizmini olumsuz etkileyecektir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Bozdağlar, dünyaya yayılan Koronavirüs'ün turizm üzerinde ki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bozdağlar; Çin'de başlayan koronavirüs salgınının 33 ülkeye yayıldığını, Türkiye'nin ve dolayısı ile KKTC’nin sınırlarına dayandığını belirterek, bu durumun turizmcileri tedirgin etmekle birlikte 2020 yılının tekrar planlanması ihtiyacını doğurduğunu belirterek, iptallerle birlikte yeni taleplerinde azalmasının, tüm turizm sektörlerini ekonomik yönden ciddi tehdit ettiğini söyledi. Bununla birlikte, virüsün yayılma hızı ve şuan için tedavi edilememesin de sektörü belirsizliğe taşıdıpını belirten Bozdağlar, açıklamalarının devamında şunları söyledi;



“Corona virüsünü turizmci için bir tehlike olarak görmekle birlikte, KKTC için bunun etkisinin sınırlı kalacağını düşünüyorum. Bu aşamada yeni ve güncel tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca artırılan tedbirlerle birlikte ülkemizin hala güvenli oluşunu bir fırsata cevirme olasılığı konusu bir kısım turizimci tarafından kararsız karşılansada bunun düşünülmesi gerekiyor. Dünya genelinde yapılan bir anket çalışmasına göre: katılımcıların yüzde 85.72'si Coronavirüs nedeniyle dünya turizmin olumsuz etkileneceğini belirttiler. Ayrıca Türk turizmi bunu fırsata çevirebilir mi? sorununa ise yüzde 53.49'u evet derken yüzde 46.51'i ise hayır cevabı verdi’

Bozdağlar, potansiyel turistin güvenli bölgelerde tatil yapma isteğinin KKTC için bir avantaj olduğunu ve yüksek risk olan destinasyonlardan Virüsün yayılmadığı bölgelere talep artarak, Mart ayı ile birlikte dünya gündeminden çıkacağını ve Nisan ayı ile birlikte türizimcinin hızla yeni projelerin hayat geçirmek için şansı olduğunu belirtti.