Böyle tedbirsizlik ancak KKTC'de olur!!

BÖYLE TEDBİRSİZLİK ANCAK KKTC'DE OLUR!!

Ergün YAHAT

Bu akşam üzeri Yeniboğaziçi-Mormenekşe ana yolunda bu ancan KKTC'de olur bir görüntü kayıtlara geçti ana yol içerisine hemde mesai çıkışı onlarca aracın gidip geldiği yolda beton mikseri saatlerce beton dökmesi sırasında hiç bir önlem almadan ne bir uyarıcı levha nede bir görevli gelip geçen araçları uyarmaması tepkilere neden olurken.

Vatandaşlar hemen Gazimağusa polis müdürlüğü trafik ekiplerini arayarak şikayetlerini dile getirirken bir vatandaş bunu Güneyde yap bakalım yapabilirsen diye dert yandı.