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Boykot Eylem Komitesi’nden açıklama

Boykot Eylem Komitesi adına Rasıh Keskiner, Kıbrıs’ta federal temelde çözümü savunan kesimlerin dahi gerçekleri gizlediğini savundu ve seçimleri boykot nedenini tekrarladı.

18 Ocak 2022 Salı 12:30
Boykot Eylem Komitesi’nden açıklama

Boykot Eylem Komitesi adına Rasıh Keskiner,  seçimde yer alan bazı siyasi partilerin ülkede gerçekleri gizleyerek, halkı kandırmaya çalıştığını, bu partilerin Türkiye yönetiminin kendilerini desteklediğini gösterme gayreti içerisinde olduğunu savundu. Keskiner, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Türkiye ziyaretinin ardından yaptığı açıklamaları de eleştirdi.

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Kuzey Kıbrıs üzerinde oyun oynandığını, bu oyunla statükonun korunması, radikal İslamcı anlayışın kökleşmesi ve Kıbrıs’ta federal bir antlaşmanın yollarının tıkanmasının amaçladığını savunan Keskiner, Kıbrıs’ta barışı savunan bazı kesimlerin de gerçekleri gizlediğini savundu.

Boykot eyleminin seçimlere katılımı düşürmek için yapılmadığını kaydeden Keskiner, “Her türlü müdahalelerine karşı çıkmak, çözümün önünde engel olan statükoyu yıkmak, geçici 10’ncu maddenin kaldırılması gerektiğini vurgulamak, nüfus taşınarak toplumun iradesinin gasp edilmesinin savaş suçu olduğunu dile getirmek, bunu uluslararası platforma taşımak, radikal İslam’ı reddetmek ve Kıbrıs ile Kıbrıslıların yeniden birleştirilmesi için mücadele etmek”  hedefiyle organize edildiğini belirtti.


 

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Son Güncelleme: 18.01.2022 13:07
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