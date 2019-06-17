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Borcunu ödemedi diye arkadaşını döverek t-shirt’ünü yırttı

Borcunu ödemedi diye arkadaşını döverek t-shirt’ünü yırttı

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:47
Borcunu ödemedi diye arkadaşını döverek t-shirt’ünü yırttı

16.6.19 tarihinde, saat 15.00 sıralarında Gazimağusa’ da Sakarya mahallesinde bir apartmanın 6.cı katındaki koridor içerisinde,  Gazimağusa sakini Nijerya uyruklu I. O  (E- 28) öğrenci, kendisine borcu olduğu gerekçesiyle aynı apartmanda sakin Nijerya uyruklu öğrenci B.A (E-25) ya elleri ile  kasten ve kanunsuz olarak vurmak suretiyle darp ederek üzerinde bulunan 50 TL değerindeki  sarı renk markasız T-Shirt’ ü yırtmak suretiyle hasara uğrattı.

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Zanlı I.O polis tarafından tutuklanarak ve ayni tarihte aleyhine getirilen polisi darp meselesi ile ilgili bugün Gazimağusa Kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhine 2 gün tutukluluk emri alındı.

Polisin olayla ile ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Kavga
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