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Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kurallarla İlgili Yasa Önerisini Görüşen Geçici Komite Toplandı

Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat.11.00’de toplandı.

Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kurallarla İlgili Yasa Önerisini Görüşen Geçici Komite Toplandı

Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat.11.00’de toplandı.

27 Şubat 2020 Perşembe 13:23
Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kurallarla İlgili Yasa Önerisini Görüşen Geçici Komite Toplandı
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Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat.11.00’de toplandı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, komite, borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleyen yasa önerisinin madde madde görüşülmesine başladı. Toplantıda komite davetlilerin görüş ve önerilerine yer verdi.

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Borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleyen yasa önerisi; “Ülke ekonomisinin gerekli kıldığı para ve kredi politikaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde borç ilişkilerinde uygulanacak faiz oranlarına ilişkin hususları belirlemek, yetkili kurumların yetkileri, şeffaflıkla ilgili yükümlülükleri, sözleşmeye ilişkin hak ve kuralları düzenlemek ve uygulamayı yeknesak hale getirmek, bankalar ve kredi sağlayıcıları tarafından düzenlenen borç senedi, sözleşme ve akdolunmuş kredi içeren tüm borç alacak ilişkilerini düzenlemek” amacıyla hazırlandı.

Komite toplantısına, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden, Halil Okur, Olgun Önol, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Aysun Önet İleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan RasihaMaslakçı, Latife Tüzener, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki, Maliye Bakanlığı’ndan Şifa Karahasanoğlu ve Başbakanlık’tan Ömer Köseoğlu katıldı. 

UBP Milletvekili  SunatAtun Başkanlığı’nda toplanan komiteye, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekili Kutlu Evren, DP Milletvekili Koral Çağman, CTP Milletvekili Özdil Nami, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve  HP Milletvekili Mesut Genç katıldı. 
(HUR/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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