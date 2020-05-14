Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (ad-hoc) Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 14 Mayıs 20 (.): Cumhuriyet Meclisi, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 10:30’da toplandı.

Meclis açıklamasına göre, Komite, tüketici kredilerine ilişkin düzenlemeler de içeren Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bu konudaki çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürmeye devam edecek.

Yasa Önerisi’nin genel gerekçesi şöyle:

“Ülke ekonomisinin gerekli kıldığı para ve kredi politikaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde borç ilişkilerinde uygulanacak faiz oranlarına ilişkin hususları belirlemek, yetkili kurumların yetkileri, şeffaflıkla ilgili yükümlülükleri, sözleşme ve sözleşmeye ilişkin hak ve kuralları düzenlemek ve uygulamayı yeknesak hale getirmek, bankalar ve kredi sağlayıcıları tarafından düzenlenen borç senedi, sözleşme ve akdolunmuş kredi içeren tüm borç alacak ilişkilerini düzenlemek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi hazırlanmıştır”.

Komite toplantısına davetli olarak Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ın yanı sıra, Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, DP Milletvekili Koral Çağman, UBP Milletvekili Kutlu Evren, HP Milletvekili Mesut Genç, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, CTP Milletvekili Özdil Nami ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı.

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