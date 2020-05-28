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Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’nin komitedeki görüşmesi sürüyor

Cumhuriyet Meclisi, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplandı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 17:53
Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’nin komitedeki görüşmesi sürüyor
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Cumhuriyet Meclisi, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden den yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 10.00’da toplanan komite, tüketici kredilerine ilişkin düzenlemeleri de içeren Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni görüşmeye devam ediyor. 

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Komite toplantısına davetli olarak Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay katıldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya,  Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Özdil Nami, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit,  YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve UBP Milletvekili Yasemin Öztürk katıldı.

Son Güncelleme: 28.05.2020 18:08
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