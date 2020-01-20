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Borç ilişkilerinde uygulanacak kurallar için Ad-hoc Komite kuruluyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’nin görüşülmesi için oy birliğiyle ad-hoc komite kurulması kararı alındı.

Borç ilişkilerinde uygulanacak kurallar için Ad-hoc Komite kuruluyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’nin görüşülmesi için oy birliğiyle ad-hoc komite kurulması kararı alındı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 10:42
Borç ilişkilerinde uygulanacak kurallar için Ad-hoc Komite kuruluyor

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak öneri sahipleri adına Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç’in sunduğu Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresinin geri çekilerek, ad-hoc komite gündemine alınması görüşüldü.

HP Milletvekili Mesut Genç söz alarak bankalardaki krediler konusundaki düzenlemelerin birçok hükümet döneminde gündeme geldiğini, çeşitli çalışmalar yapıldığını anlattı.

Amacın ortaya daha düzgün bir çalışma koymak ve toplum yararı olduğunu, iyi niyetle çalışıldığını söyleyen Genç, ad hoc komite oluşturulması adına öneriyi geri çektiğini belirtti.

Mesut Genç, vatandaş ile kurumlar arasında borç noktasında ciddi eksiklikler olduğunu, bunun giderilmesi gerektiğini dile getirerek, bu yasayla bankacılık adına reform yapma hedefinde olduklarını ifade etti.

Tüketici kredileri üzerinde değişken faiz olmasının ciddi mağduriyet yarattığını dile getiren Genç, esas amacın bunlara bir düzenleme getirmek olduğunu, ayrıca döviz cinsinden borçlanmanın da mağduriyet ve risk yarattığını kaydetti.

Yasanın ciddi bir reform yasası olduğunu belirten Genç, oy birliğiyle yasanın hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

ÖZYİĞİT: “TÜKETİCİLERİN DE GÖRÜŞÜ ALINMALI… AD-HOC KOMİTE KURULMASINI DESTEKLİYORUZ”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, konunun en çok tartışılanlar arasında olduğunu söyleyerek, bankacıların değil tüketicilerin de görüşlerinin alınacağı bir ad hoc komitede tartışılması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, krediyi alanların mağdur olmayacağı şekilde bir düzenleme yapılması istediklerini, ad-hoc komite kurulmasını desteklediklerini kaydetti.

TATAR: “CİDDİ BİRİKİM VAR, ÖNERİYİ DESTEKLİYORUZ”

Başbakan Ersin Tatar, bu yasayı Maliye Bakanlığı döneminde çalıştıklarını söyleyerek, bu konuda ciddi birikim olduğunu, öneriyi desteklediklerini belirtti.

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Tatar, yasanın ihtiyaç ve gereklilik olduğunu, tüketiciyi korumak istediklerini dile getirerek, değişken faizlerin sıkıntılara yol açtığını ifade etti.

Tatar, faizlerin düşmekte olduğunu söyleyerek, bunun vatandaşa yansıtılması gerektiğini belirtti.

Tatar, yasaya yönelik “Borçlanan neyi borçlandığını bilecek” dedi.

Tasarının ad-hoc komiteden geçmesinin daha doğru olacağını dile getiren Başbakan Tatar, grubu olmayan partilerin de katkı sağlayabileceğini belirtti.

ERHÜRMAN: “TERCİH EDİLEN HÜKÜMETİN HAZIRLAMASIYDI”

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2012’den beri süren bir çalışma bulunduğunu, Merkez Bankası ve Bankalar Birliği ile ilişki kurularak hükümetin Meclis’e yasa tasarısı getirmesinin en doğru yöntem olduğunu söyledi.

Erhürman, tüketicilerin korunması konusunun herkes tarafından önemsendiğini ama bu çalışmanın arzu edilen hızda yürümeyeceğini, komitenin çok sayıda uzmandan görüş alacağını, sıfırdan yeni bir çalışma yapılacağını söyleyerek, “Tercih edilecek olan hükümetin yasa çalışması yaparak Meclis’e getirmesiydi” dedi.

Ad hoc komiteye olumlu oy vereceklerini dile getiren Erhürman, hükümetin komiteye somut bir metin önerisi getirmesinin daha hızlı çalışma imkanı yaratacağını söyledi.

TATAR: “BAŞBAKANLIK TAKİP EDİYOR, SÜRATLE TAMAMLANACAK”

Yeniden söz alan Başbakan Ersin Tatar ise Başbakanlık Müsteşarı’nın bu konuda ciddi bir çalışma yaptığını, altyapısının bulunduğunu, ad-hoc komitede süratle görüşüleceğini belirtti.

Tatar, konuyu Başbakanlığın takip ettiğini, çalışmanın süratle tamamlanacağını söyledi.

Yasa önerisinin geri çekildiğinin bilgiye sunulması ardından ad-hoc komite oluşturulması oy birliğiyle oylandı.

Son Güncelleme: 20.01.2020 14:31
Anahtar Kelimeler:
Ad-hoc KomiteBorç Ilişkilerinde Uygulanacak Kurallar
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