Borç 4200 katı oldu!

Gazetemiz KIBRIS MANŞET'in geçen hafta duyurduğu telefon dairesinin Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankasına olan borcuyla ilgili haberi vermeye bugün başlıyor.

Telekomünikasyon Dairesinin K.T.Kooperatif Merkez Bankasına olan borcu devlet garantisi ile yıllardır uzatılıyor.

Her yıl teminatı Bakanlar Kurulu tarafından uzatılan borcun miktarı KKTC bütçesinin neredeyse yarısı kadar oldu.

Borcun alındığı günden bugüne geldiği nokta neredeyse tam 4,200 katı oldu.

Tam 4,200 katına ulaşan borcun detayları ise dudak uçuklatan cinsten.

Telekomünikasyon Dairesinin borcuyla ilgili detayları konunun uzmanlarınca değerlendirdik sonra sizlere açıklamaya devam edeceğiz.

Borcun KKTC Bütçesine oranı, Kredinin K.T.Kooperatif Merkez Bankası bilançosuna oranıyla ilgili uzmanlarca yapılan yorumlar hergün bir farklı açıdan KIBRIS MANŞET farkıyla.

Konuyla ilgili açıklama yapmak isteyen Devlet ve Banka yetkililerine de Basın meslek ilkeleri ve Basın Etiği gereği sayfalarımızın açık olduğunu bir daha hatırlatırız.