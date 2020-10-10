Boran: "Birçok medya kuruluşu yanlı ve adaletsiz davranıyor"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Boran, yaptığı yazılı açıklamada, sadece siyasi parti başkanlarının TV stüdyolarına davet edildiğini ve bağımsız adayların “öldü” gösterilmeye çalışıldığını kaydetti ve “Öldü göstermeye çalışarak büyük bir şeytani oyuna çanak tuttuklarını beyan ederim” dedi.

Boran, açıklamasına şöyle devam etti:





