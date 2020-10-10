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Boran: "Birçok medya kuruluşu yanlı ve adaletsiz davranıyor"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Boran, BRT’nin ve birçok özel medya kuruluşunun (sadece bazı facebook medyaları dışında) yanlı ve antiadil (adaletsiz) davrandığını savundu.

10 Ekim 2020 Cumartesi 16:15
Boran: "Birçok medya kuruluşu yanlı ve adaletsiz davranıyor"
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Boran, yaptığı yazılı açıklamada, sadece siyasi parti başkanlarının TV stüdyolarına davet edildiğini ve bağımsız adayların “öldü” gösterilmeye çalışıldığını kaydetti ve “Öldü göstermeye çalışarak büyük bir şeytani  oyuna çanak tuttuklarını beyan ederim” dedi. 
Boran, açıklamasına şöyle devam etti:

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“Bu bağlamda medya patronlarını ve bu tür medya çalışanlarının, sahte toplum mühendisliği yaparak, bozuk düzenin devamı için canla başla çalıştıklarının gün gibi ortada olduğunu, tüm KKTC insanının bilgisine sunarım.”

 

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Son Güncelleme: 10.10.2020 16:48
Anahtar Kelimeler:
Medya Kuruluşları AdaletsizAhmet Boran
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