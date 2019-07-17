Bora'dan KKTC’yi tanıtma yönünde adım atma çağrısı

“SİYASİ EŞİTLİĞE BÜYÜK ÖNEM VERİYORSAK VE BU BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZSE FEDERASYON VEYA KONFEDERASYON GÖRÜŞÜNÜ TERK EDEREK; İKİ AYRI DEVLETİN YAN YANA, BİR BİRİNİ TANIYARAK VE DOSTÇA YAŞAMASI İLKESİNİ BENİMSEMEMİZ GEREKİR”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı gerçek barış anlamına gelecek KKTC’yi tanıtma yönünde adım atmaya ve Rum Yönetimi’ne KKTC’yi tanımaları gerektiğini söylemeye davet etti.

Yılmaz Bora, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası hukukta, büyük ve küçük devletler arasında eşitlik ilkesinin geçerli olduğuna dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler sözleşmesinde bu ilkenin açıkça vurgulandığını söyledi.

Buna karşılık “Federasyonlar” ve “Konfederasyonlarda” eşitlik ilkesi bulunmadığını ifade eden Bora, böyle bir ilkenin bulunduğu uluslararası her hangi bir sözleşme olmadığını vurguladı.



Bora açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Doğru bir tanıtım yapılırsa Kıbrıs’ta 51 yıldır devam eden görüşmelerin ‘iki eşit taraf’arasında sürdürülmesi ve 45 yıldan beri iki ayrı kesimde, iki ayrı idarenin varlığı siyasi eşitlik olduğunu ve bunun barış getirmiş olduğunu kabul eden devletlerin de KKTC’yi tanıyarak iki devleti eşit konuma getirmeleri gerekir. Bunu yapmayarak Federasyonda ısrar edilmesi halinde kavga içinde bir devlet oluşacak büyük anlaşmazlıklar ve çatışmalar çıkacaktır.”

