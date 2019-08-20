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“Bölgesel soğutulmuş süt depolama projesi” hazırlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile  Bakanlığa bağlı  faaliyet gösteren Süt Endüstrisi Kurumu  (SÜTEK), sıcak sütlerin toplanması amacıyla “Bölgesel Soğutulmuş Süt Depolama Projesi” hazırladı. 

“Bölgesel soğutulmuş süt depolama projesi” hazırlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile  Bakanlığa bağlı  faaliyet gösteren Süt Endüstrisi Kurumu  (SÜTEK), sıcak sütlerin toplanması amacıyla “Bölgesel Soğutulmuş Süt Depolama Projesi” hazırladı. 

20 Ağustos 2019 Salı 13:54
“Bölgesel soğutulmuş süt depolama projesi” hazırlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile  Bakanlığa bağlı  faaliyet gösteren Süt Endüstrisi Kurumu  (SÜTEK), sıcak sütlerin toplanması amacıyla “Bölgesel Soğutulmuş Süt Depolama Projesi” hazırladı. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, projeyle, 31 Aralık tarihine  pilot bölge olarak tespit edilen Dipkarpaz bölgesi başta olmak üzere, KKTC’de üretilen tüm sıcak sütlerin bölgesel olarak oluşturulacak soğutulmuş süt depolarında toplanıp, bu depolardan SÜTEK tarafından tankerlerle teslim alınıp, süt sanayicilerine pazarlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında hazırlanan protokol bugün, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında SÜTEK Genel Müdürü Fide Kürşat ile Dipkarpaz Kalkınma Kooperatifi Sorumlusu Dursun Çebi arasında imzalandı. 

Açıklamada projenin amacı şu şekilde aktarıldı:

“Açık süt veren küçük işletmelerinin üretimdeki devamlılığını sağlamak,

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Sıcak yaz aylarında açık sütlerin sanayiye ulaşana kadar oluşan kalite kayıplarını azaltmak
Açık sütlerin bozularak üreticiye iade edilmesini ortadan kaldırarak, yaşanan ekonomik kayıpları azaltmak, 

Bölgesel soğutuculardaki sütler SÜTEK tarafından tankerlerle alınıp Kurumun açık süt nakliyesinden kaynaklı zararını ortadan kaldırmak,

Süt üretiminde dünya standartlarını yakalamak, daha hijyenik ve daha kaliteli süt üretimini teşvik etmek,

Üretimde küçük ölçekli işletmeleri toplulaştırmak ve/veya mevcut köy kooperatiflerini daha etkin hale getirmek.

Şu andaki duruma göre  ülkede üretilen sütün yaklaşık yüzde 87’si soğuk zincir sisteminde. Yüzde 13’lük oranda da açık süt toplanıyor.  Sütlerin açık olarak toplaması dünyanın birçok yerinde kalkmış durumda. 

Proje ile ayrıca , dağınık yapıda olan ve çok küçük ölçekli açık süt veren işletmelerin, yapılacak olan bölgesel soğutulmuş süt depolarına sütlerini teslim ederek, üretime devam etmeleri hedefleniyor. 


 

Son Güncelleme: 20.08.2019 17:09
Anahtar Kelimeler:
Bölgesel Soğutulmuş Süt Depolama Projesi
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