Bölgesel atık yönetiminin de ele alındığı çalıştay düzenlendi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde Avrupa Birliği Destek Ofisi’nin yürüttüğü Kapasite Geliştirme Programı çerçevesinde çbugün yapılan çalıştay “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile ilgili Kurumsal Plan” ve “Bölgesel Atık Yönetimi Grupları” başlıklarında iki oturumda gerçekleşti.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde Avrupa Birliği Destek Ofisi’nin yürüttüğü Kapasite Geliştirme Programı çerçevesinde çbugün yapılan çalıştay “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile ilgili Kurumsal Plan” ve “Bölgesel Atık Yönetimi Grupları” başlıklarında iki oturumda gerçekleşti.