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Bölgesel atık yönetiminin de ele alındığı çalıştay düzenlendi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde Avrupa Birliği Destek Ofisi’nin yürüttüğü Kapasite Geliştirme Programı çerçevesinde çalıştay düzenlendi. 

Bölgesel atık yönetiminin de ele alındığı çalıştay düzenlendi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde Avrupa Birliği Destek Ofisi’nin yürüttüğü Kapasite Geliştirme Programı çerçevesinde çalıştay düzenlendi. 

05 Eylül 2019 Perşembe 12:23
Bölgesel atık yönetiminin de ele alındığı çalıştay düzenlendi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde Avrupa Birliği Destek Ofisi’nin yürüttüğü Kapasite Geliştirme Programı çerçevesinde çbugün yapılan çalıştay  “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile ilgili Kurumsal Plan” ve “Bölgesel Atık Yönetimi Grupları” başlıklarında iki oturumda gerçekleşti.

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Uzmanların sunum da yaptığı çalıştaya, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle, bazı belediye başkanları ile belediyelerin temizlik bölümü sorumluları katıldı. 
 

Son Güncelleme: 05.09.2019 16:36
Anahtar Kelimeler:
KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİBölgesel Atık Yönetimi
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