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Boğazköy’de bir aracın yakılmasıyla ilgili yeni polis açıklaması

Polis Basın Subaylığı, Boğazköy Oray-11 sitesinde 25 Eylül’de meydana gelen araç yakma olayıyla ilgili yeni açıklama yaptı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 18:00
Boğazköy’de bir aracın yakılmasıyla ilgili yeni polis açıklaması

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Açıklama şöyle:
“25.09.2021 tarihinde, Boğazköy Oray-11 sitesinde, H.H.T.(E-55)’ye ait jeep aracın yakılması ile ilgili olarak 27 Eylül 2021 tarihli yayımlanan basın bülteninde, konu aracı, sigortadan para almak niyetiyle “H.H.T.(E-55) ve M.F.(E-60)’nin birlikte yaktıkları” ibaresi sehven yazılmıştır. Bahse konu olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak tespit edilen H.H.T.(E-55) ve M.F.(E-60) tutuklanmış şeklinde düzeltilir. Soruşturma devam etmektedir

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Son Güncelleme: 27.09.2021 18:31
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