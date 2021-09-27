Boğazköy’de bir aracın yakılmasıyla ilgili yeni polis açıklaması

Açıklama şöyle:“25.09.2021 tarihinde, Boğazköy Oray-11 sitesinde, H.H.T.(E-55)’ye ait jeep aracın yakılması ile ilgili olarak 27 Eylül 2021 tarihli yayımlanan basın bülteninde, konu aracı, sigortadan para almak niyetiyle “H.H.T.(E-55) ve M.F.(E-60)’nin birlikte yaktıkları” ibaresi sehven yazılmıştır. Bahse konu olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak tespit edilen H.H.T.(E-55) ve M.F.(E-60) tutuklanmış şeklinde düzeltilir. Soruşturma devam etmektedir