Boğazköy’de Uyuşturucu Madde Tasarrufu.. 1 Tutuklu

Lefkoşa, 13 Eylül 20 (.): Boğazköy’de dün bulunan bir sitenin girişinde polis tarafından şüpheli görülen araçta ve araçta bulunan M.K.’nin (E-43) üzerinde yapılan aramada, 30.5 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen soruşturma neticesinde, tutuklanan zanlının inşaat halinde olan bir binaya da yaklaşık 90 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi sakladığı tespit edildi.

Tüm uyuşturucular emare olarak alınmış olup, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DAKİ OPERASYONLA İLGİLİ 1 TUTUKLAMA DAHA

Lefkoşa’da; Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gece gerçekleştirilen operasyonuyla ilgili olarak 24 yaşındaki S.D. de tutuklandı.

20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilen olayla ilgili tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

Soruşturma sürüyor.

(FEZ)