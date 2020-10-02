Boğazköy ve Hamitköy’de uyuşturucu ele geçiren polis 3 kişiyi tutukladı

Boğazköy ve Hamitköy’de değişik miktarlarda uyuşturucu ele geçiren Polis, 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 19:30 sıralarında Boğazköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, başka bir şahıs tarafından yol kenarına bırakılan yaklaşık 280 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 180 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi, almak için araç ile olay yerine gelen S.O.A. (E-38) suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Ardından araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet sarma sigara izmariti bulundu.

Dün saat 20:00 sıralarında ise, Hamitköy’de Ali Hoca Sokak üzerinde şüpheli olarak görülen S.D.K.’nın (E-23) üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen G.F.’nin (E-39) ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 110 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. İki zanlı da tutuklandı.

Polisin soruşturmaları devam ediyor