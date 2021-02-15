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Boğazköy- Gönyeli Anayolu üzerinde kaza!

Araç sürücüsü yaralandı..

15 Şubat 2021 Pazartesi 12:47
Boğazköy- Gönyeli Anayolu üzerinde kaza!
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Boğazköy- Gönyeli Anayolu üzerinde saat 11:00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, su kanalına düştü.

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Sürücü kaza sonucu yaralandı.

Kaza ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün saat 11.00 sıralarında Boğazköy- Gönyeli Anayolu üzerinde,  Gülcan ALICI (K-42), yönetimindeki RE 411 plakalı araç ile Gönyeli istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak su kanalına düşmüştür.  Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.”

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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıGülcan Alıcı
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