“Boğaziçi Direnişi ve Şehitler Anıtı“ törenle açıldı

Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında önemli yeri olan Boğaziçi'ndeki direniş anısına yaptırılan "Boğaziçi Direnişi ve Şehitler Anıtı", bugün Yeniboğaziçi’nde düzenlenen törenle açıldı.

Törene Başbakan Vekili, Dışişleri Bakanı Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile bazı milletvekilleri, yerel yönetim yetkilileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Anıtın açılışının gerçekleştirilmesinin ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile devam eden törende, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar konuşma yaptı.

ZURNACILAR

Boğaziçi, Geçitkale, Ötüken ve Alaminyo halkının köylerini kurtarmak için gösterdiği direniş ve kahramanlığa işaret eden Zurnacılar, bu bölgelerde yaşananlarla ilgili bilgiler verdi.

İSMAİL BOZKURT

Şehitler Bekir Ethem, Doğan Ahmet Haşim, Fahri Ahmet Hüdaverdi, Hüseyin Hamza, Hüseyin Mevlit, İbrahim Ali, Mehmet Salih Şakir ve Mustafa Hüseyin Muharrem hakkında bilgi verilmesiyle süren törende araştırmacı-yazar, eski siyasetçi İsmail Bozkurt konuşma yaptı.

Konuşmasına, anıtın geç de olsa yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Bozkurt, anıtın yapılmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Boğaziçi Direnişi hakkında bilgi veren Bozkurt, köye yapılan saldırı sayısının hâlâ bilinmediğine işaret etti.

Bozkurt, Geçitkale-Boğaziçi saldırılarının Kıbrıslı Rumların ENOSİS kararını hayata geçirmek üzere Türk tarafını ve Türkiye’yi sınaması olduğunu belirterek, yaşananların 1974’e giden yolu açtığını kaydetti.

“Geçitkale-Boğaziçi Yunanlıların Waterloo’sudur” diyen Bozkurt yaşananların sadece ülke ve bölge değil dünya tarihi açısından da önemli olduğunu anlattı.

Şehitlerin bazılarının sınıf arkadaşı, bazılarınınsa komşusu olduğunu dile getiren Bozkurt, tüm şehitlere rahmet diledi.

Konuşmaların ardından Yeniboğaziçi Camii imamı İsmail Taşçı şehitlerin ruhuna dua okudu.

Ardından Mustafa Tazeoğlu ile Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencileri Ayşe Akbelli ve Süheyla Harmancıoğlu şehitler anısına şiir okudu.

