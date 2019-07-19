20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

AKINCI: “HAKLARIMIZIN GÜVENCE ALTINA ALINACAĞI, EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK İÇİNDE ADİL BİR ÇÖZÜME ULAŞMAK İÇİN UĞRAŞLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 : 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adına Milletvekili Fikri Toros, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, parti başkanları, milletvekilleri, bürokratlar, muharip derneklerden temsilciler ve diğer yetkililer katıldı.

Törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanını 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, Güvenlik Kuvvetleri Komutanını Tuğgeneral Cemal Volkan temsil etti.

Boğaz Şehitliği’ndeki tören saat 18.00’de çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve sayı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı daha sonra şehitlik özel defterini imzaladı.

AKINCI ŞEHİTLİK ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI



Akıncı, şehitlik özel defterine şunları yazdı:“Aziz Şehitlerimiz, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 45’inci yılında bir kez daha sizleri rahmetle ve saygı ile anıyoruz. Fedakarlıkların en büyüğü, toplumun özgürlüğü için kendi canını verebilmektir. Sizler Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda tahakküm altına girmeden, başı dik özgür insanlar olarak yaşayabilsin diye bu büyük fedakarlığı yaptınız. Genç yaşlarınızda gözünüzü kırpmadan şehitlik mertebesine ulaştınız. Sizlerin bu fedakarlığı yeni kuşaklarımıza kalıcı barış, huzur ve refah içinde bir geleceğe ulaşabilmeleri için gerekli zemini oluşturmuştur.Bu zemin üzerinde yükselerek haklarımızın güvence altına alınacağı, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde adil bir çözüme ulaşmak için uğraşlarımızı sürdüreceğiz. Bu amaçla sizleri bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”(HAS/RÇ/FEZ) FOTOĞRAFLIHaber: Rahme ÇiftçioğluFotoğraf: Erol Uysal



