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Boğaz Şehitliği'nde Gaziler Günü Nedeniyle Tören Düzenlendi

19 Eylül 2022 Pazartesi 11:00
Boğaz Şehitliği'nde Gaziler Günü Nedeniyle Tören Düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Tören saat 10.00’da çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başladı, saygı duruşunun ardından  bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) adına Bakım Albay Ahmet Tümay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Tümgeneral Kadir Bayraklı, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, askeri erkan, dernek ve siyasi partilerden temsilcilerin katıldığı törende, şehit kabirlerine çiçek bırakıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e “Mareşal Rütbesi” ve “Gazilik” unvanı verilmişti.  Bu günün yıl dönümü Türkiye ve KKTC'de “Gaziler Günü” olarak kutlanıyor. 

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Son Güncelleme: 20.09.2022 00:19
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