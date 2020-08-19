banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1122
ALTIN
457.741
DOLAR
7.2268
STERLİN
9.5500
EURO
8.5983
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Pilli: Ben de utandım!
Pilli: Ben de utandım!
banner355
Flaş Haber
Uyuşturucu karakolda bulundu
Kapat

Body Talk Fitness Center açıldı

19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:26
Body Talk Fitness Center açıldı
banner337
banner351

Body Talk Fitness Center, işletmecileri" Emine hızlıer" ve "Ertan Talay"ın ortaklığında, dün gerçekleşen açılış kokteyli ile hizmete girdi. Spor salonunun açılışını ise Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt yaptı.

banner341
Talaykurt, açılış konuşmasında şunları kaydetti: “Ertan Talay kardeşim, genç ve çok saygıdeğer bir girişimci. Daha önce  Bafra’daki kuaför dükkanlarını açmakta bana nasip oldu; yine ortağıyla beraber beni bu şerefe layık gördükleri için çok memnun oldum.”

Bu dönem, Covid-19’dan dolayı biraz durgun olduğunu; ancak maliyeciler olarak, bunun kısa süreli bir krizolduğunu ön gördüklerini dile getiren Talaykurt, şöyle devam etti: “Eylül’de okullar açılıyor. Öğrencilerle beraber aileleri de buraya gelcek. Bu, inşaat sektörünü tekrar tetikleyecek, turizm sezonu ise zaten devam etmekte. %70 doluluk oranı var ve bunlar artarak sürüyor. Dolayısıyla bu zamanlarda cesaretli olmak, girişimci ruhunu kullanıp yatırım yapmak lazım. Ertan kardeşimin ortağıyla beraber bunları yaptığını görmekten çok mutluyuz. Bunun hayırlara vesile olmasını dilerim.” (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Pilli Ayaktan Tanı Merkezi’nin Pandemi Kliniğine Dönüştürüldüğünü Söyledi
Sağlık Bakanı Pilli Ayaktan Tanı Merkezi’nin Pandemi Kliniğine Dönüştürüldüğünü Söyledi
Bakan Özersay Maraş’ın açılımı konusunda açıklama yaptı
Bakan Özersay Maraş’ın açılımı konusunda açıklama yaptı
Bakan Özersay DAÜ’yü ziyaret etti
Bakan Özersay DAÜ’yü ziyaret etti
Saner: “KKTC yeni tip koronavirüsle mücadelede iyi bir noktada”
Saner: “KKTC yeni tip koronavirüsle mücadelede iyi bir noktada”
DAÜ 9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası iptal edildi
DAÜ 9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası iptal edildi
Ktto Yönetimi tak’ı Ziyaret Etti
Ktto Yönetimi tak’ı Ziyaret Etti
Pandemi döneminde yükseköğretim masaya yatırıldı
Pandemi döneminde yükseköğretim masaya yatırıldı
Uyuşturucudan 6 tutuklu
Uyuşturucudan 6 tutuklu
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
5 yasa tasarısı halkın bilgisine sunuldu
5 yasa tasarısı halkın bilgisine sunuldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim