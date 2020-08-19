Body Talk Fitness Center açıldı

Body Talk Fitness Center, işletmecileri" Emine hızlıer" ve "Ertan Talay"ın ortaklığında, dün gerçekleşen açılış kokteyli ile hizmete girdi. Spor salonunun açılışını ise Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt yaptı.

Talaykurt, açılış konuşmasında şunları kaydetti: “Ertan Talay kardeşim, genç ve çok saygıdeğer bir girişimci. Daha önce Bafra’daki kuaför dükkanlarını açmakta bana nasip oldu; yine ortağıyla beraber beni bu şerefe layık gördükleri için çok memnun oldum.”

Bu dönem, Covid-19’dan dolayı biraz durgun olduğunu; ancak maliyeciler olarak, bunun kısa süreli bir krizolduğunu ön gördüklerini dile getiren Talaykurt, şöyle devam etti: “Eylül’de okullar açılıyor. Öğrencilerle beraber aileleri de buraya gelcek. Bu, inşaat sektörünü tekrar tetikleyecek, turizm sezonu ise zaten devam etmekte. %70 doluluk oranı var ve bunlar artarak sürüyor. Dolayısıyla bu zamanlarda cesaretli olmak, girişimci ruhunu kullanıp yatırım yapmak lazım. Ertan kardeşimin ortağıyla beraber bunları yaptığını görmekten çok mutluyuz. Bunun hayırlara vesile olmasını dilerim.” (MHA)