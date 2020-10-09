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BM’ye çağrı…

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Birleşmiş Milletler’e (BM) yaptığı çağrıda, Maraş’ın açılmasını iki halkı bir araya getirilmesinde ve iş birliği yapılmasında son bir fırsat olarak değerlendirmesi istedi.

09 Ekim 2020 Cuma 18:45
BM’ye çağrı…
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İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Birleşmiş Milletler’e (BM) yaptığı çağrıda, Maraş’ın açılmasını iki halkı bir araya getirilmesinde ve iş birliği yapılmasında son bir fırsat olarak değerlendirmesi istedi.

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Yılmaz Işık ve Genel Sekreter Ahmet Yıldırım imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Rumlar tarafından gasp edildiği belirtilerek, BM’ye Kıbrıs Türk halkına ve insan haklarına saygı göstermesi çağrısında da bulunuldu.

Açıklamada, Kıbrıs Türklerinin iradelerine saygısızlık şeklinde seçime müdahalede bulunan tavırlarının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e duyulan güvenin yitirilmesine sebep olduğu da vurgulandı.

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Son Güncelleme: 09.10.2020 18:52
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