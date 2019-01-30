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Bmgk\'den "kıbrıs Müzakerelerine Geri Dönün" Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ, KIBRIS\'TA SİYASİ EŞİTLİĞİN OLDUĞU İKİ TOPLUMLU, İKİ BÖLGELİ FEDERASYONA DAYALI KALICI, KAPSAMLI VE ADİL BİR ÇÖZÜM İÇİN İKİ TOPLUM LİDERİ VE İLGİLİ TARAFLARA BM GÖZETİMİNDE \'\'AÇIK, YARATICI, AKTİF VE ANLAMLI\'\' MÜZAKERELERE GERİ DÖNMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Bmgk\'den "kıbrıs Müzakerelerine Geri Dönün" Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ, KIBRIS\'TA SİYASİ EŞİTLİĞİN OLDUĞU İKİ TOPLUMLU, İKİ BÖLGELİ FEDERASYONA DAYALI KALICI, KAPSAMLI VE ADİL BİR ÇÖZÜM İÇİN İKİ TOPLUM LİDERİ VE İLGİLİ TARAFLARA BM GÖZETİMİNDE \'\'AÇIK, YARATICI, AKTİF VE ANLAMLI\'\' MÜZAKERELERE GERİ DÖNMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:25
Bmgk\'den

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ, KIBRIS\'TA SİYASİ EŞİTLİĞİN OLDUĞU İKİ TOPLUMLU, İKİ BÖLGELİ FEDERASYONA DAYALI KALICI, KAPSAMLI VE ADİL BİR ÇÖZÜM İÇİN İKİ TOPLUM LİDERİ VE İLGİLİ TARAFLARA BM GÖZETİMİNDE \'\'AÇIK, YARATICI, AKTİF VE ANLAMLI\'\' MÜZAKERELERE GERİ DÖNMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

 

Birleşmiş Milletler, 30 Ocak 19 : Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs sorunun çözümü için iki toplum lideri ve ilgili taraflara \'\'açık, yaratıcı aktif ve anlamlı\'\' müzakerelere geri dönmesi çağrısı yaptı.

 

Kıbrıs\'taki BM Barış Gücü Misyonunun (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını isteyen karar, BMGK\'de oy birliğiyle kabul edildi.

 

BMGK, adada BM barış gücü misyonuna \'\'gerek duyulduğu\'\' gerekçesiyle UNFICYP\'in görev süresini 31 Temmuz 2019\'a kadar uzattı.

 

Kararda, BMGK ayrıca Kıbrıs\'ta siyasi eşitliğin olduğu iki toplumlu, iki bölgeli federasyona dayalı kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüm için  iki toplum lideri ve ilgili taraflara BM gözetiminde  \'\'açık, yaratıcı, aktif ve anlamlı\'\' müzakerelere geri dönmesi çağrısında bulundu.

 

BM\'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964\'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

 

(AA/HUR/FEZ)

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