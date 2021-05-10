BMBP, Guterres'ten Federal Kıbrıs için çabalarını sürdürmesini talep etti

BMBP, BM Genel Sekreteri Gueterres’e bir mektup göndererek Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki görüşlerini aktardı.

Cenevre’deki gayri resmi bir zirveden Gueterres’in tüm çabalarına rağmen sonuç alınamamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Platform, mektubunda, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan Birleşik Federal Kıbrıs formülünün en gerçekçi ve yaşayabilir çözüm şekli olduğuna inanç belirtti.

Cenevre’de masaya konulan iki ayrı devlet önerisini, “ciddiyetten ve yaratıcılıktan yoksun” olarak niteleyen Platform,“bu önerinin Kıbrıs Türk toplumu tarafından da kabul edilmediğini” söyledi.



Mektupta, Birleşmiş Milletler’in iyi niyet misyonuna bağlı olarak, “tarafların karşılıklı olarak mutabakata vardığı, zirve antlaşmalarına ve Birleşmiş Milletler parametrelerine dayalı siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan Birleşik Federal Kıbrıs’ı kuracak acil bir antlaşma yapılması konusunda devam eden çabalar” takdir edilirken, Gueterres’ten bu konudaki çabalarını yoğunlaştırarak sürdürmesi talep edildi.



