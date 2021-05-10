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BMBP, Guterres'ten Federal Kıbrıs için çabalarını sürdürmesini talep etti

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gueterres’e gönderilen mektupta, Birleşik Federal Kıbrıs formülüne destek belirtildi. Platform, Gueterres’ten, Birleşik Federal Kıbrıs’ı kuracak acil bir antlaşma yapılması konusunda çabalarını yoğunlaştırarak, sürdürmesini talep etti.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:45
BMBP, Guterres'ten Federal Kıbrıs için çabalarını sürdürmesini talep etti
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BMBP, BM Genel Sekreteri Gueterres’e bir mektup göndererek Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki görüşlerini aktardı.
Cenevre’deki gayri resmi bir zirveden Gueterres’in tüm çabalarına rağmen sonuç alınamamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Platform, mektubunda, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan Birleşik Federal Kıbrıs formülünün en gerçekçi ve yaşayabilir çözüm şekli olduğuna inanç belirtti.
Cenevre’de masaya konulan iki ayrı devlet önerisini, “ciddiyetten ve yaratıcılıktan yoksun” olarak niteleyen Platform,“bu önerinin Kıbrıs Türk toplumu tarafından da kabul edilmediğini” söyledi.

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BMBP tarafından BM Genel Sekreterine gönderilen mektupta, “Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumunun iradesine müdahale ederek seçtirdiği Sn. Ersin Tatar’ın, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini temsil etmediği gerçeği bir yana, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarına ve Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş antlaşmalarına aykırı iki ayrı devlet önerisi toplumumuz tarafından şiddetle reddedilmektedir. Ateşkes koşullarının yaşandığı şu anki bölünmüş Kıbrıs statüsünün devamını getiren ‘çözümsüzlük çözümdür’ zihniyetinin eseri olan bu öneri, Kıbrıs Türk toplumunu “siyasi rehine” konumuna düşürmekte, güven yaratıcı önlemler konusunda engel yaratmakta ve toplumumuzu yok oluş süreci ile baş başa bırakmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Mektupta, Birleşmiş Milletler’in iyi niyet misyonuna bağlı olarak, “tarafların karşılıklı olarak mutabakata vardığı, zirve antlaşmalarına ve Birleşmiş Milletler parametrelerine dayalı siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan Birleşik Federal Kıbrıs’ı kuracak acil bir antlaşma yapılması konusunda devam eden çabalar” takdir edilirken, Gueterres’ten bu konudaki çabalarını yoğunlaştırarak sürdürmesi talep edildi.

 

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Son Güncelleme: 10.05.2021 14:34
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