Bm Güvenlik Konseyi,  Liderlerin Güven Yaratıcı Önlemler Kararını Memnuniyetle Karşıladığını Bildirdi

Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): BM Güvenlik Konseyi’ni oluşturan üye ülkeler, Kıbrıs’taki liderlerin dün gerçekleştirdiği görüşmeyi ve hayata geçirilmesi planlanan güven yaratıcı önlemleri memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Güvenlik Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, güven yaratıcı önlemlerde kaydedilen gelişmeler ve GSM operatörlerinin karşılıklı kullanılabilir olmasına dikkat çekilerek, elektrik şebekelerinin enterkonnekte çalıştırılmasının iki tarafın birbiriyle olan etkileşimini artıracağı, 18 mayınlı arazinin daha mayından arındırılması kararının da liderlerin mayından arındırılmış bir Kıbrıs vizyonunu gösterdiği ifade edildi.

Konsey liderlere daha çok güven yaratıcı önlemlerin hayata geçirilmesi hususunda çalışmalarına devam etme çağrısında bulunarak, tüm tarafların BM çatısı altında bir anlaşmaya varılabilmesi adına çabalarını yenileme çağrısı yaptı.

Güvenlik Konseyi üyeleri, statükonun sürdürülemez olduğunu vurgulayarak, her iki lidere temel meseleler üzerinde yakınlaşmaya varma konusundaki çabalarını süratle yerine getirme çağrısını yineledi.

Açıklamada, “Kıbrıslı bir sürece” destek yinelenerek, Birleşmiş Milletler’in tarafların uzlaşmaya varmalarına yardım etmedeki temel rolü yeniden teyit edildi.

(RU/YIL)