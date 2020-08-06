Bm Genel Kurul Başkanlığı’na Seçilen Bozkır’dan Akıncı’nın Tebrik Mesajına Yanıt

“KATKI VE İŞ BİRLİĞİNE HER ZAMAN AÇIĞIZ. BUNUN OLDUKÇA DEĞERLİ GÖRÜLECEĞİNİ BELİRTMEK İSTERİM”

Lefkoşa, 6 Ağustos 20 : Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen Volkan Bozkır, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tebrik mesajına verdiği yanıtta, “Bu süreçte, kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve zatıalinizin sağlayacağı katkı ve iş birliğine her zaman açık olduğumuz ve bunun oldukça değerli görüleceğini belirtmek isterim” dedi.

BM 75. Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen Volkan Bozkır, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kutlama mesajını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bozkır’ın cevabi mesajı şöyle:



“Saygıdeğer Cumhurbaşkanım,Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı seçilmem vesilesiyle göndermiş olduğunuz nazik tebrik mesajı için içten teşekkürlerimi sunarım. Ülkem ve şahsım adına, bu önemli göreve seçilmiş olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum.Birleşmiş Milletler üyesi 178 ülkenin oyunu alarak bu göreve seçilmiş olmam Türkiye’ye duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. Ülkemizin tarihinde bu göreve seçilmiş ilk Türk vatandaşı olmak, şahsım için büyük bir mutluluk vesilesi olmuştur.Başkanlığı üstleneceğim dönem boyunca, Birleşmiş Milletler’in uluslararası işlev sorumluluklarını yerine getirebilmesi için elimden gelen her çabayı göstereceğime ve gerekli katkıyı sağlayacağıma emin olabilirsiniz. Bu süreçte, kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve zatıalinizin sağlayacağı katkı ve iş birliğine her zaman açık olduğumuz ve bunun oldukça değerli görüleceğini belirtmek isterim.”(RÇ/HÖ)