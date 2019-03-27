banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91079
ALTIN
227.832
DOLAR
5.3006
STERLİN
7.1997
EURO
5.9681
İki doktor hakkında soruşturma açıldı
İKİ DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI
17 araç trafikten men edildi
17 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Kıb-Tek'ten fatura uyarısı
KIB-TEK'TEN FATURA UYARISI
Girne'de kavga
GİRNE'DE KAVGA
banner307

Bm Barış Gücü Komutanı Antropoloji Laboratuvarı’nı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Cheryl Pearce, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

Bm Barış Gücü Komutanı Antropoloji Laboratuvarı’nı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Cheryl Pearce, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:02
Bm Barış Gücü Komutanı Antropoloji Laboratuvarı’nı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Cheryl Pearce, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi 3 üyesi tarafından çalışmalar hakkında bilgilendirilen Pearce, komitenin başarıları ve karşılaştıkları zorluklar konusunda bilgilendirildi. Pearce ayrıca, komitede görev yapan bilim adamlarıyla da sohbet etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin konuyla ilgili açıklamasına göre, Pearce, komitenin çalışmalarına katkı sağlamak adına 1963-64 ve 1974’e ait olası gömü yerlerine ilişkin yeni arşiv bilgileri için BM Barış Gücü’nde görev yapan veya eskiden görev yapmış asker ve çalışanlarla temasa geçme önerisinde bulundu.

(FEZ/GÜL)  FOTOĞRAFLI 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"cumhurbaşkanı Akıncı Nüfus Sayımı Konusunda Değerlendirmelerde Bulundu" Başlıklı Haberde Düzeltme....
Kültür Dairesi, 1 Nisan'dan İtibaren Güzel Sanatlarla İlgili Derneklerden Başvuru Kabul Edecek
Kültür Dairesi, 1 Nisan'dan İtibaren Güzel Sanatlarla İlgili Derneklerden Başvuru Kabul Edecek
Tel-sen: “kamu Malını Özel Devretmek İsteyenlerle Aynı Tarafta Yer Almayacağız”
Tel-sen: “kamu Malını Özel Devretmek İsteyenlerle Aynı Tarafta Yer Almayacağız”
Yenierenköy’de Elektrik Kesintisi
Yenierenköy’de Elektrik Kesintisi
Ltb’den Türk Halk Ozanı Ve Halk Müziği Şarkıcısı Ertaş Anısına Konser
Ltb’den Türk Halk Ozanı Ve Halk Müziği Şarkıcısı Ertaş Anısına Konser
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Bugün Toplandı
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Bugün Toplandı
Ydp, Aziz Ailesine Ve Halka Baş Sağlığı Diledi
Ydp, Aziz Ailesine Ve Halka Baş Sağlığı Diledi
Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonunun “çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” Projesi Devam Ediyor
Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonunun “çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” Projesi Devam Ediyor
Kültürel Miras Teknik Komitesi Ab Desteğiyle 6 Mezarlığı Rehabilite Edecek
Kültürel Miras Teknik Komitesi Ab Desteğiyle 6 Mezarlığı Rehabilite Edecek
El-sen: “kıb-tek’in Özerkleşmesi Ve Gelişmesi Yönünde Adım Atıldığı Takdirde, Özveriye Hazırız”
El-sen: “kıb-tek’in Özerkleşmesi Ve Gelişmesi Yönünde Adım Atıldığı Takdirde, Özveriye Hazırız”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim