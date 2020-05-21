Bm Barış Gücü, İki Liderin Geçişler Konusunu Görüşmesinden Memnuniyet Duyduğunu Bildirdi

Lefkoşa, 21 Mayıs 20 : Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, UNFICYP’in; iki liderin bugün telefon görüşmesi yaparak, geçişler konusundaki sınırlamaları gevşetme kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Sözcü, “Bu konuda iki tarafa ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’ne durum el verdiğince yardım etmeye hazırız” dedi.



(SEL)