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BM, Mart başında Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri biraraya getirmeyi planlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı taraflarla garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi mart başında bir araya getirmek istediğini ve taraflar anlaşırsa yeni fikirlere açık olduğunu söyledi.

29 Ocak 2021 Cuma 09:15
BM, Mart başında Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri biraraya getirmeyi planlıyor
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği 2021'in ilk basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

TARAFLAR MÜZAKERELERİN KAPSAMINI GENİŞLETME KONUSUNDA ANLAŞIRSA, BEN HER ZAMAN GÜVENLİK KONSEYİ'NE GİTMEYE HAZIRIM

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AA muhabirinin, Kıbrıslı tarafları ne zaman bir araya getireceği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Kendi devletimizin tanınmasını hak ediyoruz" şeklindeki açıklamasına ilişkin sorusuna Guterres, şöyle yanıt verdi:

"Niyetim, mart başında Kıbrıs'taki iki toplum ve garantör ülkeler Tükiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ı bir araya getirmek. Ön koşulsuz gayri resmi bir toplantı olmasına karar verdik. Tarafların, geleceği nasıl gördüklerini dürüstçe tartışma şansı var. BM Güvenlik Konseyi'nden müzakereler konusunda aldığım bir yetki var ve bu metot iki toplumlu, iki kesimli bir çözüm sunuyor ama bu durum tarafların pozisyonlarını sunmasına engel değil. Taraflar müzakerelerin kapsamını genişletme konusunda anlaşırsa, ben her zaman Güvenlik Konseyi'ne gitmeye hazırım. İlk aşama tarafları bir araya getirmek, onları dinlemek ve görüşmelerin sonucuna bakmak. Aldığım yetkiye bağlı kalmam demek; herkesi dinlemeye, tarafların gelecekleri konusunda varacakları ortak noktaya açık olmadığım anlamına gelmiyor."

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Son Güncelleme: 29.01.2021 10:43
Anahtar Kelimeler:
Garantör ülkeleriKıbrıslı TaraflarBm
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