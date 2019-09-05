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Bm Libya Temsilcisi'nden “krizin Askeri Çözümü Yok“ Açıklaması

BM LİBYA ÖZEL TEMSİLCİSİ GASSAN SELAME, UMH BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI FAYİZ ES-SERRAC İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEDE, ÜLKEDEKİ KRİZİN ASKERİ YOLLARLA ÇÖZÜLEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Bm Libya Temsilcisi'nden “krizin Askeri Çözümü Yok“ Açıklaması

BM LİBYA ÖZEL TEMSİLCİSİ GASSAN SELAME, UMH BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI FAYİZ ES-SERRAC İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEDE, ÜLKEDEKİ KRİZİN ASKERİ YOLLARLA ÇÖZÜLEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

05 Eylül 2019 Perşembe 19:06
Bm Libya Temsilcisi'nden “krizin Askeri Çözümü Yok“ Açıklaması

BM LİBYA ÖZEL TEMSİLCİSİ GASSAN SELAME, UMH BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI FAYİZ ES-SERRAC İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEDE, ÜLKEDEKİ KRİZİN ASKERİ YOLLARLA ÇÖZÜLEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Trablus, 5 Eylül 19 : Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'yi kabul etti.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya'nın başkenti Trablus'ta gerçekleşen toplantıda ülkedeki kriz ve son gelişmeler ele alındı.

BM Libya Temsilcisi Selame toplantıda, Libya'daki krizin askeri yollarla çözümünün mümkün olmadığını vurguladı.

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Serrac ise UMH'nin saldırıları bertaraf etmeye kararlı olduğunu ve Libya'da siyasi süreç için Halife Hafter'in saldırılarının sonuçlarının da dikkate alındığı yeni kurallar konulmasının gerekliliğine işaret etti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya konusunda uluslararası ve bölgesel taraflar arasında bir konferans düzenlenmesi için çalışıyor.

UMH hükümeti geçen çarşamba, Libya konulu uluslararası bir konferans tertiplenmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamış ancak öncesinde ulusal düzeyde toplantılar yapılmasını talep etmişti.

(AA/AK/HÖ)

Son Güncelleme: 05.09.2019 22:23
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