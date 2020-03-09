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BM, Kıbrıslı Türk eylemcilerin ara bölgeye geçişini engelledi

BM, Kıbrıslı Türk eylemcilerin ara bölgeye geçişini engelledi

09 Mart 2020 Pazartesi 12:03
BM, Kıbrıslı Türk eylemcilerin ara bölgeye geçişini engelledi
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LOKMACI’DA SINIR KAPILARININ KAPATILMASINA KARŞI ÜÇÜNCÜ EYLEM YAPILDI

EYLEMCİLER VE BM ASKERLERİ ARASINDA ZAMAN ZAMAN ARBEDE YAŞANDI

ARA BÖLGEYE GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEYEN KIBRISLI TÜRK EYLEMCİLER, ARA BÖLGEYE BIRAKMAK İSTEDİKLERİ KARANFİLLERİNİ KARŞIYA FIRLATTI

EYLEMCİLER KAPILAR AÇILANA KADAR MÜCADELEYİ SÜRDÜREREK HER GÜN EYLEM YAPACAKLARINI DUYURDU

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı kararla 29 Şubat’ta uygulamaya koyduğu 4 sınır kapısını kapatma kararına karşı bugün Lefkoşa’daki Lokmacı sınır kapısında üçüncü kez eylem yapıldı.

Eylem saati olarak açıklanan 11.30 öncesinde, Kıbrıslı Türklerin ara bölgeye geçişini önlemek isteyen BM askerleri, Kıbrıs Türk polisinin bulunduğu yere gelerek eylemcilerin önünü kesmeye çalıştı. Kıbrıs Türk polisi ile BM askerleri arasında gerilim yaşanırken, BM askerleri daha sonra kendi kontrollerindeki ara bölgeye çekilip barikat kurarak eylemcilerin geçişini engelledi.

Kırmızı karanfilleri karşı tarafa bırakmak için BM askerinden izin isteyen eylemciler, BM askerleriyle bir süre müzakere etti.  

BM askeri kendilerine önceden böyle bir bildirimde bulunulmadığı için Kıbrıslı Türk eylemcilerin geçişine izin veremedi.  

BARİKATI YIKMAYA ÇALIŞTILAR, ARBEDE YAŞANDI…

“Kıbrıs’ta barış engellenemez” ve “Yaşasın birleşik federal Kıbrıs” diye Türkçe ve İngilizce sloganlar atan yaklaşık 100 kadar Kıbrıslı Türk eylemciyle BM askerleri arasında arbede yaşandı. Kıbrıslı Türk eylemciler BM askerlerinin oluşturduğu barikatı yıkmaya çalıştı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Emel Tel, “Biz buraya barış için geldik. BM’ye saldırırsak bunu sağlayamayız, haklı iken haksız duruma düşmeyelim” diyerek eylemcileri sakinleştirmeye çalıştı.

Daha sonra BM askerleri 5 eylemciye karşıya geçip çiçeklerini bırakabileceklerini söyledi, ancak bazı eylemciler sadece 5 kişinin geçişine izin verilmesini kabul etmeyince eylemciler kendi aralarında kısa süreli tartışma yaşadı.

Ardından eylemciler karşı tarafa kimsenin geçmemesine karar vererek, BM askerinden karanfilleri karşıya bırakmasını istedi. Ancak BM askerleri, BM Misyon Şefliğinden bunun için de izin almaları gerektiği yanıtını verdi.

HER GÜN EYLEM KARARI

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Bunun üzerine eylemciler karanfilleri karşı tarafa fırlatarak, kapılar açılanan kadar mücadeleyi sürdürerek, her gün eylem yapacaklarını vurguladı.  

Rum polisinin de Rum barikatında hazır beklediği eylemi, Rum gazeteciler de izledi.

TEL

Eylemde konuşan KTÖS Başkanı Emel Tel, “Kendi memleketimizde serbest dolaşım hakkımız engelleniyor, BM de buna taraf oluyor” ifadeleriyle tepki gösterdi.

ELCİL

Daha sonra söz alan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, BM askerlerinin ara bölgeye geçişlerini engellediğini, kendilerinin barış için burada olduklarını söyleyerek, adanın birleştirilmesinden yana olduklarını, her zaman bunu savunduklarını kaydetti.

BM’nin serbest dolaşım hakkının engellenmesine taraf olduğunu ve olayı provoke ettiğini vurgulayan Elcil, BM askerinin çiçeklerin iletilmesini bile kabul etmediğini söyledi.

Elcil konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu bir utançtır, bu bizim utancımız değil, bizim istediğimiz açıktır. Biz bu ülkenin birleşmesini istiyoruz. Çözüm istiyoruz. Bunun utancı Güney’de bu kararı alan Sayın Anastasiadis ve ekibine çanak tutan BM’de ve bu kararın alınmasına vesile olan Türkiye yetkilileri ile Maraş provokasyonu yapanlardadır” dedi.

BM’nin burada barışla ilgili bir misyonu bulunmadığını savunan Elcil, BM’nin yanında çevik birlik getirdiğini ve sivillerin üzerine asker sürüldüğünü kaydetti.

BM’nin 1964 yılından bu yana ülkede olduğunu, neye katkı koyduklarını bilmediğini, bütün ülkedeki askerlerin ülkeden gitmesi gerektiği düşüncesini ortaya koyan Elcil, niyetlerinin kavga olmadığını, barış olduğunu, onun için de yine bu niyetle eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Elcil, kapıların açılmasıyla iki toplumun hayatının normalleşmeye başladığını, ancak kapıların kapatılması kararıyla tekrar eski haline dönüldüğünü sözlerine ekledi.    

Rum Yönetimi 29 Şubat’ta aldığı Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Lefke sınır kapılarını koronavirüs salgını gerekçesiyle kapatmıştı.

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı bu sabah, kapatma kararının yarına kadar uzatıldığını ve konunun yarın toplanacak Bakanlar Kurulu’nda ele alınacağını açıklamıştı.

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Son Güncelleme: 09.03.2020 15:39
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