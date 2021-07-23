BM Güvenlik Konseyi bu akşam Kıbrıs için toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs'la ilgili son gelişmeleri değerlendirmek için acilen toplanıyor. BM Güvenlik Konseyi’nde İngiltere’nin önceki gün Maraş konusunda hazırladığı başkanlık açıklamasının değerlendirilerek 15 üyeli konsey tarafından oylanması bekleniyor.