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BM Güvenlik Konseyi bu akşam Kıbrıs için toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs'la ilgili son gelişmeleri değerlendirmek için acilen toplanıyor. BM Güvenlik Konseyi’nde İngiltere’nin önceki gün Maraş konusunda hazırladığı başkanlık açıklamasının değerlendirilerek 15 üyeli konsey tarafından oylanması bekleniyor.

23 Temmuz 2021 Cuma 19:15
BM Güvenlik Konseyi bu akşam Kıbrıs için toplanıyor

BM Güvenlik KOnseyi'nin beş daimi üyesinin, İngiltere’nin hazırladığı başkanlık açıklaması taslağı konusunda uzlaşı sağladığı bildirildi. BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs oturumunun Türkiye saatiyle 19:30’ başlayacağı açıklandı.

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BM Güvenlik Konseyi’nde bugün değerlendirilecek olan İngiltere’nin hazırladığı taslak başkanlık açıklaması metninde, Maraş açılımı kınanarak Türk hükümetinden Maraş bölgesinin kısmen yeniden açılması konusundaki kararını geri alması isteniyor ve Adada gerilimi arttırabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısında bulunuluyor.

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Son Güncelleme: 23.07.2021 21:19
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