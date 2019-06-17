Bm Genel Sekreteri Guterres Kenya ve Somali'deki saldırıları kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kenya ve Somali’de meydana gelen terörist saldırıları kınadı.
BM Genel Sekreteri Sözcülüğü Ofisi'den yapılan açıklamada, Guterres'in cumartesi günü Kenya’nın Wajır bölgesinde polisleri taşıyan aracın yola döşenmiş patlayıcıya çarpması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiği olayı kınadığı belirtildi.
Cuma günü de aynı bölgede 3 polisin El Şebab örgütü tarafından kaçırıldığı hatırlatıldı.
Genel Sekreter'in, terörizm ve şiddet içeren aşırılıkçılıkla mücadele çabalarında BM'nin Kenya ve Somali hükümetleri ile dayanışma içinde olduğunu vurguladığı kaydedildi.