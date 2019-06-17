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Bm Genel Sekreteri Guterres Kenya ve Somali'deki saldırıları kınadı

Bm Genel Sekreteri Guterres Kenya ve Somali'deki saldırıları kınadı

17 Haziran 2019 Pazartesi 06:52
Bm Genel Sekreteri Guterres Kenya ve Somali'deki saldırıları kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kenya ve Somali’de meydana gelen terörist saldırıları kınadı.
BM Genel Sekreteri Sözcülüğü Ofisi'den yapılan açıklamada, Guterres'in cumartesi günü Kenya’nın Wajır bölgesinde polisleri taşıyan aracın yola döşenmiş patlayıcıya çarpması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiği olayı kınadığı belirtildi.
Cuma günü de aynı bölgede 3 polisin El Şebab örgütü tarafından kaçırıldığı hatırlatıldı. 

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Guterres'in El Şebab örgütünün sorumluluğunu üstlendiği, Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir kontrol noktasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu 8 kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı saldırıyı da kınadığı aktarıldı. Açıklamada, “Genel Sekreter, öldürülenlerin ailelerine, Kenya ve Somali hükümetlerine ve halkına en derin başsağlığı dileklerini sunar, yaralananların da bir an önce iyileşmesini diler.” ifadelerine yer verildi. 
Genel Sekreter'in, terörizm ve şiddet içeren aşırılıkçılıkla mücadele çabalarında BM'nin Kenya ve Somali hükümetleri ile dayanışma içinde olduğunu vurguladığı kaydedildi.

 

Son Güncelleme: 17.06.2019 09:56
Anahtar Kelimeler:
Guterres Kınama
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