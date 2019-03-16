BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret etti

Birleşmiş Milletler’in Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, bugün Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP) Üyeleri ile antropoloji laboratuvarında bir toplantı yaptı.

Komiteden yapılan açıklamaya göre, Komite üyeleri, Jenča'ya CMP'nin yaşadığı zorluklar ve elde ettiği sonuçları hakkında bilgi verdi.

Genel Sekreter Yardımcısı Jenca, BM'nin CMP'ye tam desteğini vurguladı ve Adadaki topluluklar arasında güven inşa eden çalışmalarının önemini yineledi.

Açıklamada, Jenca’nın, BM Güvenlik Konseyi Üyelerini, CMP’nin çalışmaları ve başarıları hakkında bilgilendirmeyi planladığı belirtildi.

CMP üyeleri, kayıp aileleri için somut sonuçlar elde etmeye devam etme kararlılığında olduklarını belirtti.

CMP Üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı'na Mayıs ayında New York'taki BM Genel Merkez ziyareti sırasında tekrar bilgi verecek.



