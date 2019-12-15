banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110477
ALTIN
275.921
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.7507
EURO
6.4759
Ani ölüm: 54 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Hava durumu
HAVA DURUMU
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
BİR KİŞİ ARANIYOR
Liz geçit vermedi
LİZ GEÇİT VERMEDİ
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

BM'den istediğini alamayan Rumlar çıldırdı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'in BM'nin Doğu Akdeniz'deki tutumuna ilişkin açıklamasından rahatsız oldu. Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerde BM'den istediğini alamayan Hristodulidis, "Biz, BM'nin uluslararası sistemin koruyucusu olarak uluslararası hukuk ve meşruiyet ihlallerinde net pozisyon alması gerektiğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BM'den istediğini alamayan Rumlar çıldırdı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'in BM'nin Doğu Akdeniz'deki tutumuna ilişkin açıklamasından rahatsız oldu. Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerde BM'den istediğini alamayan Hristodulidis, "Biz, BM'nin uluslararası sistemin koruyucusu olarak uluslararası hukuk ve meşruiyet ihlallerinde net pozisyon alması gerektiğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

15 Aralık 2019 Pazar 08:47
BM'den istediğini alamayan Rumlar çıldırdı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'in BM'nin Doğu Akdeniz'deki tutumuna ilişkin açıklamasından rahatsız oldu.

"Net pozisyon alması gerekir"

Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre, GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Spehar'in "BM'nin enerji konusunda GKRY ile Türkiye arasındaki ihtilafa müdahil olmayacağı" şeklindeki açıklamasına cevaben, "Spehar'in açıklamalarını reddediyoruz" ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerde BM'den istediğini alamayan Hristodulidis, "Biz, BM'nin uluslararası sistemin koruyucusu olarak uluslararası hukuk ve meşruiyet ihlallerinde net pozisyon alması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Belirli bölgeler, üçüncü tarafların çıkarlarına özellikle dikkat gerektirir"

banner317
Gazetenin diğer bir haberinde ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kınamak istemediği gibi Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını kınamadığı, taraflara eşit mesafede durduğu ifade edildi.

Haberde, BM Genel Sekreteri'nin sözcülerinden Farhan Haq'ın BM'nin üye devletlerinin denizler üzerindeki egemenliği, egemenlik hakları ve yetki alanıyla ilgili konularda pozisyon almadığı ve yorum yapmayacağı yönündeki açıklamalarına yer verildi.

Haq, Yunanistan tarafından Türkiye-Libya deniz sınır anlaşmasının yasa dışı olduğu ve kınandığına dair mektubun kendilerine ulaştığını doğrulayarak, "Seçeneği inceliyoruz. Buna rağmen kapalı veya yarı kapalı denizler gibi belirli bölgeler, üçüncü tarafların çıkarlarına özellikle dikkat gerektirir." ifadelerini kullandı.

Libya hükümetinin böyle bir anlaşmaya imza atmak için meşruiyete sahip olup olmadığıyla ilgili soruya cevap vermekten kaçınan Haq, söz konusu haberde, "Aldığımız bilgileri inceliyoruz, şu anda söyleyebileceğim budur. Meşruiyetine dair birbirinden çok farklı görüşler işitiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Libya'daki Uluslararası Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne Katkı Amacıyla Konser Düzenlenecek
Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne Katkı Amacıyla Konser Düzenlenecek
TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC’ye gelecek
TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC’ye gelecek
Özersay: “Henüz İHA gelmiş değildir, kontrol ünitesi kuruluyor”
Özersay: “Henüz İHA gelmiş değildir, kontrol ünitesi kuruluyor”
Rogers: “Halk sağlığını koruyamamak, devlete tedavi masrafı olarak geri döner”
Rogers: “Halk sağlığını koruyamamak, devlete tedavi masrafı olarak geri döner”
GAÜ’de kış hastalıklarından korunmanın yolları anlatıldı
GAÜ’de kış hastalıklarından korunmanın yolları anlatıldı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
Geç gelen eşini darp etti!
Geç gelen eşini darp etti!
CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa Başkanı Ali Çakmak oldu
CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa Başkanı Ali Çakmak oldu
Bakan Oğuz, iyi tarım uygulamaları yapılan bağ tesisinde incelemelerde bulundu
Bakan Oğuz, iyi tarım uygulamaları yapılan bağ tesisinde incelemelerde bulundu
“Akdeniz Kalkanı Harekatı” sürüyor
“Akdeniz Kalkanı Harekatı” sürüyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim