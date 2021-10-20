BM'den “Filistin ekonomisi, kırılma noktasında“ uyarısı

Wennesland, BM Güvenlik Konseyine verdiği brifingde, Filistin'de harcamaların gelirleri fazlasıyla aştığına ve bütçe açığının büyüdüğüne dikkati çekti.
Filistin'in 2021'deki bütçe açığının, geçen seneye göre yaklaşık iki kat artarak 800 milyon doları bulmasının tahmin edildiğini belirten Wennesland, ülkenin borçlanma kapasitesinin ise tükendiğini ifade etti.
Siyasi durgunluğun gerilim, istikrarsızlık ve umutsuzluk duygusunu körüklediğini de söyleyen Wennesland, "Artık daha fazla, bir krizden diğerine sürüklenemeyiz." dedi.