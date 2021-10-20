banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar Parti Başkanları ile görüşmeleri tamamladı
Görüşmelerden sonuç çıkmadı
AB Komisyonu Türkiye'yi uyardı
AB Komisyonu Türkiye'yi uyardı
Saner görevlerinden ayrılıyor
Saner görevlerinden ayrılıyor
Siyasette kalite için yüzde 5 baraj yükseltilmelidir!
Siyasette kalite için yüzde 5...
banner376

BM'den “Filistin ekonomisi, kırılma noktasında“ uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Filistin ekonomisinin "kırılma noktasına ulaştığı" uyarısında bulundu.

20 Ekim 2021 Çarşamba 10:00
BM'den “Filistin ekonomisi, kırılma noktasında“ uyarısı

Wennesland, BM Güvenlik Konseyine verdiği brifingde, Filistin'de harcamaların gelirleri fazlasıyla aştığına ve bütçe açığının büyüdüğüne dikkati çekti.

Filistin'in 2021'deki bütçe açığının, geçen seneye göre yaklaşık iki kat artarak 800 milyon doları bulmasının tahmin edildiğini belirten Wennesland, ülkenin borçlanma kapasitesinin ise tükendiğini ifade etti.

banner341
İsrail'in ise Filistin'e ödediği gelir vergilerinden milyonlarca doları kesmeye devam ettiğini belirten Wennesland, yapısal zorlukların üstesinden gelmek için İsrail ve Filistin'e önemli reform ve politika değişiklikleri uygulamaları çağrısında bulundu.

Siyasi durgunluğun gerilim, istikrarsızlık ve umutsuzluk duygusunu körüklediğini de söyleyen Wennesland, "Artık daha fazla, bir krizden diğerine sürüklenemeyiz." dedi.


 

banner360
Son Güncelleme: 20.10.2021 10:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “Seçim tarihinin bir an önce çıkması için demokratik kurallar çerçevesinde her türlü eylemi yapacağız”
Erhürman: “Seçim tarihinin bir an önce çıkması için demokratik kurallar çerçevesinde her türlü eylemi yapacağız”
Bu Memleket Bizim Platformu Lefkoşa’da eylem yaptı
Bu Memleket Bizim Platformu Lefkoşa’da eylem yaptı
Tatar Parti Başkanları ile görüşmeleri tamamladı
Tatar Parti Başkanları ile görüşmeleri tamamladı
Taçoy’dan barajın yüzde 10’a çıkarılması çağrısı
Taçoy’dan barajın yüzde 10’a çıkarılması çağrısı
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Tatar YDP ile görüştü
Tatar YDP ile görüştü
Saner'den açıklama
Saner'den açıklama
Ombudsman Dizdarlı, KIB-TEK’e ilişkin raporu açıkladı
Ombudsman Dizdarlı, KIB-TEK’e ilişkin raporu açıkladı
İŞAD’dan STÖ’lere temiz bir toplum için toplanma çağrısı
İŞAD’dan STÖ’lere temiz bir toplum için toplanma çağrısı
Tatar, Ataoğlu ve partinin bazı yetkililerini kabul etti
Tatar, Ataoğlu ve partinin bazı yetkililerini kabul etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim