BM Basın Sözcülüğünden Akıncı ve Anastasiadis görüşmesi ile ilgili açıklama

LİDERLER GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER KONUSUNDA ADIM ATMA KARARI ALDI



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, elektrik ve telefon bağlantıları, mayın temizleme ve sanat eserlerinin iadesi gibi güven artırıcı önlemler konusunda adım atma kararı aldı.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyon Ofisi’nden Basın Sözcüsü tarafından, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’in ev sahipliğinde, Akıncı ile Anastasiadis arasında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili açıklama yapıldı



Açıklamada, görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiği; görüşmede Anastasiadis’in federal yapıda bir çözümde desantralizasyon konusundaki düşüncelerini aktardığı ve konuyla ilgili temel prensiplerin derinliğine görüşüldüğü ifade edildi.



GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER



Açıklamada, Kıbrıs’taki tüm halkların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla, iki toplumlu teknik komitelerin daha yoğun çalışmalar yürütmesi konusunda karar alındığı ifade edildi.



MOBİL TELEFONLAR



Açıklamada, tarafların, Güney ve Kuzey’deki mobil telefon operatörlerinin hizmetlerinin, Avrupa’daki bir merkez üzerinden her iki tarafta da kullanılabilmesi ve taraflar arasındaki iletişimin kolaylaştırılabilmesi için adım atılması kararı aldığı kaydedildi.



ELEKTRİK



Liderlerin, taraflar arasında “geçici süreliğine elektrik temini” içeren 2015’teki anlaşmanın, iki taraftaki elektrik şebekelerinin “kısıtlama olmadan sürekli olarak birbirine bağlı kalması” şeklinde düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulduğu durumlarda elektrik transferinin sağlanmasına devam edilmesi konusunda da anlaştığı kaydedildi.



MAYIN TEMİZLEME



Akıncı ve Anastasiadis’in ayrıca, mayınsız bir Kıbrıs çabaları çerçevesinde, her iki tarafta mayın bulunduğuna inanılan 9 bölgede mayın temizleme çalışması yürütülmesi için de anlaştığı da ifade edildi.



RESİM VE GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İADESİ



Akıncı’nın Anastasiadis’e, iyi niyet göstergesi olarak 1974’ten itibaren Kıbrıs Türk tarafının koruması altında olan Kıbrıslı Rum artistlere ait resimlerin iade edilmesi konusunda Kıbrıs Türk tarafının kararını; Anastasiadis’in ise Akıncı’ya, RİK kanalının arşivlerinde bulunan, Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarının teslim edilmesi yönündeki Kıbrıs Rum kesiminin kararını ilettiği belirtildi.



Liderlerin, Kültürel Teknik Komitesi’ni bu konulardaki takas için görevlendirdiği ve ayrıca ek güven arttırıcı önlemler konusunda fikir alış verişinde bulunduğu belirtildi.



