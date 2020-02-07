BM Barış Gücü’nden Taraflara “Spitfire CafÉ Ve Çevresinde Devam Eden Çalışmaları Askıya Alın” Çağrısı

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP), taraflar arasında gerginliğe yol açan Lefkoşa’da Baf Kapısı yakınlarındaki bir bina ve çevresindeki çalışmaların askıya alınması çağrısında bulundu.

UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique, konuyla ilgili açıklamasında, ara bölge ve çevresinde güvenlik ve huzuru sağlama görevini sürdüren Barış Gücü’nün Lefkoşa’da 1974 öncesinde café olarak kullanılan binanın bulunduğu hassas bölgede devriyeye devam ettiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Siddique, barışçı çözüm bulmak ve gerginliği azaltmak için her iki taraftan da ilgililerle temas içinde olduklarına işaret ederek, BM Misyonu’nun, ilgili tüm tarafların BM Barış Gücü ile yapıcı şekilde çalışması gerektiğini yinelediğini belirtti.

Aleem Siddique açıklamasında, “Bu aşamada, UNFICYP, ilgili tüm tarafları Spitfire café ve çevresinde devam eden faaliyetlerini askıya almaya çağırır” ifadesini kullandı.

Lefkoşa Rum Belediyesi’nin, bir süre önce Baf kapısının yanındaki ara bölgede bulunan tarihi “Spitfire” kahvehanesi ve komşu binanın temizlenmesi ve sağlamlaştırılması çalışmalarına başlaması bölgede taraflar arasında gerginliğe yol açmıştı.