Bladan'da yaşanan tarihi ve kültürel gerçekleri anlatan kitap yarın tanıtılacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından yapılan açıklamada, kitabın “Beşparmak Dağları’nın güney eteklerinde küçücük Bladan (Çınarlı) köyünde yaşanan tarihi ve kültürel gerçekleri anlattığı” belirtildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumunun yüzyıllar boyunca oluşan toplumsal kimliğinin, kültürünün, inancının yok sayıldığı bu günlerde, üyemiz emekli okul müdürümüz Kemal Latif’in cehalete karşı tarihi ve kültürel gerçeklerimizi hatırlattığı bir kitap yazması çok anlamlı bir gelişmedir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kültüre ve toplumsal varlığa sahip çıkan tüm yurtseverler etkinliğe davet edildi.





