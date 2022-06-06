BKP’den Meclis’e sunulan yasa tasarılarına eleştiri

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP koalisyon hükümetinin Meclis’e sunup ivediliğini almaya çalıştığı anti-demokratik diye nitelediği yasa tasarılarını eleştirerek, söz konusu tasarıların Kuzey Kıbrıs’ı "faşist” bir devlete dönüştüreceğini öne sürdü.

İzcan yazılı açıklama yaparak, ekonomik protokolle topluma dayatılan yasaların, Kıbrıs Türk toplumunu baskı altına alıp, temel hak ve özgürlükleri tümden ortadan kaldırmayı hedeflediğini öne sürerek, demokratik muhalefeti sivil itaatsizlik dahil her türlü mücadeleyi hayata geçirmeye çağırdı.

“Otoriter ve faşizan yasa tasarılarının” yasallaşması durumunda, düşünce özgürlüğü dahil, temel insan haklarının ayaklar altına alınacağını iddia eden İzcan, ülkede yaşamanın imkansız hale geleceğini belirtti.

"Dayattıkları yoksulluk paketlerini başka türlü hayata geçiremeyeceğini bilen UBP koalisyon hükümeti, devlet terörü, şiddet ve baskı rejimi kurarak toplumu susturmaya çalışmaktadır “ diyen İzzet İzcan, her türlü demokratik mücadele yöntemleri kullanılarak buna izin verilmeyeceğini vurguladı.