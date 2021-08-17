banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Devlet bizi mi, biz devleti mi denetlemeli?
Devlet bizi mi, biz devleti...
Sağlıkta bu istatistikler de paylaşılsın !
Sağlıkta bu istatistikler de paylaşılsın...
Yargıda da hesap versinler!
Yargıda da hesap versinler!
Vaka sayılarında yeni rekor!
Vaka sayılarında yeni rekor!
banner376

BKP’den KIB-TEK eleştirisi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu yazılı açıklama yaptı..

17 Ağustos 2021 Salı 10:00
BKP’den KIB-TEK eleştirisi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) akaryakıt alım sürecinin rezalete dönüştüğünü savundu.

banner341
BKP Yürütme Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, “Nerden ve kaça alındığı belli olmayan, kalite tahlilleri bulunmayan, ihalesiz yakıt alımı, buram buram yolsuzluk kokmakta” denildi.

Sorumlular hakkında soruşturma başlatılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, KIB-TEK’in bu şekilde yoluna devam edemeyeceği, bir an önce özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, koalisyon hükümetinin KIB-TEK’i “özelleştirme adı altında yandaşlarına peşkeş çekmek için oyunlar oynadığı” iddia edildi.


 

banner360
Son Güncelleme: 17.08.2021 10:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne InnerWheel Kulübü’nden LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkı
Girne InnerWheel Kulübü’nden LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkı
Batur: “Öğrencilerimize kolejlerimizde staj yapma fırsatı sunuyoruz”
Batur: “Öğrencilerimize kolejlerimizde staj yapma fırsatı sunuyoruz”
UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. İbrahim Baktır, orman yangınlarından sonra yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi
UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. İbrahim Baktır, orman yangınlarından sonra yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi
Esnaf Örgütleri Başbakanlık önünde eylem yaptı
Esnaf Örgütleri Başbakanlık önünde eylem yaptı
Ercan’da ICAO kurallarına göre ambulans bulundurulmadığı iddiası
Ercan’da ICAO kurallarına göre ambulans bulundurulmadığı iddiası
Kar-iş Başkanı Topaloğlu resti çekti!
Kar-iş Başkanı Topaloğlu resti çekti!
Başbakan Saner PGM'yi ziyaret etti
Başbakan Saner PGM'yi ziyaret etti
Devlet bizi mi, biz devleti mi denetlemeli?
Devlet bizi mi, biz devleti mi denetlemeli?
Sağlıkta bu istatistikler de paylaşılsın !
Sağlıkta bu istatistikler de paylaşılsın !
Yargıda da hesap versinler!
Yargıda da hesap versinler!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim