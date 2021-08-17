BKP’den KIB-TEK eleştirisi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) akaryakıt alım sürecinin rezalete dönüştüğünü savundu.

BKP Yürütme Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, “Nerden ve kaça alındığı belli olmayan, kalite tahlilleri bulunmayan, ihalesiz yakıt alımı, buram buram yolsuzluk kokmakta” denildi.

Sorumlular hakkında soruşturma başlatılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, KIB-TEK’in bu şekilde yoluna devam edemeyeceği, bir an önce özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, koalisyon hükümetinin KIB-TEK’i “özelleştirme adı altında yandaşlarına peşkeş çekmek için oyunlar oynadığı” iddia edildi.



