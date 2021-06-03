Bkp’den hayvancıların eylemine destek

Yazılı açıklama yapan İzcan, hayvancıların artan maliyetler karşısında devletten koruma talep ettiklerini, bunun olmaması durumunda, üretime devam edemeyeceklerini aktardıklarını belirtti. Ülkede üretimle uğraşan tüm sektörlerin krizde olduğunu savunan İzcan, “Sorun hayvancıların değil ülkenin sorunudur” dedi.
Yazılı açıklama yapan İzcan, hayvancıların artan maliyetler karşısında devletten koruma talep ettiklerini, bunun olmaması durumunda, üretime devam edemeyeceklerini aktardıklarını belirtti. Ülkede üretimle uğraşan tüm sektörlerin krizde olduğunu savunan İzcan, “Sorun hayvancıların değil ülkenin sorunudur” dedi.