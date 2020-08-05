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Bkp: “yaşananlar, Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Çok Daha Çirkin Tablolarla Karşılaşacağımızın Habercisidir”

Lefkoşa, 5 Ağustos 20 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı görüşme yapmak amacıyla Türkiye’ye “çağırdığını” öne sürerek, bu durumu...

05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:12
Bkp: “yaşananlar, Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Çok Daha Çirkin Tablolarla Karşılaşacağımızın Habercisidir”
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Lefkoşa, 5 Ağustos 20 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı görüşme yapmak amacıyla Türkiye’ye “çağırdığını” öne sürerek, bu durumu eleştirdi.
“Yaşananlar, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok daha çirkin tablolarla karşılaşacağımızın habercisidir” diyen İzzet İzcan, çözüm, barış ve demokrasi yanlısı güçleri birlikte hareket etmeye çağırdı.

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(DOĞ/SEL)
 

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