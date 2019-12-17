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Bkp Parti Meclisi Görev Dağılımı Yaptı… Genel Sekreter Salih Sonüstün

Lefkoşa, 17 Aralık 19 : Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kurultayda seçilen Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Parti Meclisi toplanarak, görev dağılımı yaptı.

Bkp Parti Meclisi Görev Dağılımı Yaptı… Genel Sekreter Salih Sonüstün

Lefkoşa, 17 Aralık 19 : Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kurultayda seçilen Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Parti Meclisi toplanarak, görev dağılımı yaptı.

17 Aralık 2019 Salı 12:38
Bkp Parti Meclisi Görev Dağılımı Yaptı… Genel Sekreter Salih Sonüstün

Lefkoşa, 17 Aralık 19 : Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kurultayda seçilen Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Parti Meclisi toplanarak, görev dağılımı yaptı.
 BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, BKP Genel Sekreterliği’ne oy birliğiyle Salih Sonüstün seçildi. 

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Diğer görevlendirmeler ise şöyle: 
“Dış İlişkiler Sekreteri Ülker Fahri, Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Dr. Ahmet İşbeceren, Eğitim Sekreteri Hüseyin Demirel, Mali Sekreter Hüseyin Yılmaz Yaşarcan, Örgüt Sekreteri Emin Taşker, Sosyal İşler Sekreteri Münür Özdiren”.
(ÖZ/FEZ)

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