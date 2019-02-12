Bkp Kadın Meclisi’den Sermaye Çevrelerine Eleştiri



Lefkoşa, 12 Şubat 19 : Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, özel sektörde sendikalaşmayı ve yerli iş gücünü desteklemeyi hedefleyen adımların eksikliklerine rağmen olumlu olduğuna vurgu yaparak, sermaye çevrelerinin bu adımlara karşı çıkmalarının altında yatan esas nedenin emek sömürüsünün devamını savunmaları olduğunu ileri sürdü.

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Kurucu yaptığı yazılı açıklamada, “Özel sektör çalışanlarının çalışma hayatında yıllardır üvey evlat muamelesi gördüğü, sendikal haklardan yoksun, asgari ücretle asgari yaşama mahkum edildiği bir sistemin devamını savunan sermaye çevreleri ve sol ideolojiye inandığını iddia edip bu adımların karşısında duran iş birlikçilerinin tavırları emekçinin ve emeğin karşısında olmak anlamına gelir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı iki yıl ve 4000 çalışanı kapsan önerinin bazı eksikliklerine rağmen olumlu bir adım olduğunu ve desteklenmesinin gerekli olduğunu söyleyen Kurucu, “Kendi çıkarlarını koruyan devlet teşviklerine, özelleştirip kamu malı olmaktan çıkarılan kurumlara, ülkenin parsel parsel peşkeş çekilmesine ses çıkarmayan sermaye çevrelerinin, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş özel sektör çalışanına nefes aldıracak bir çalışmaya karşı çıkması manidardır” dedi.

Kurucu, emeğin en yüce değer olduğuna inan ve bu yönde mücadele veren tüm kesimlere, atılan adımı engellemeye çalışan çevreleri deşifre etmeye ve bu yasa taslağının bir an önce hayata geçirilmesini sağlayacak adımların atılmasına destek olmaya çağırdı.

(AK/HA)

