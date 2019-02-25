Bkp, İş Kazasının Denetimsizlikten Kaynaklandığını Savundu

Lefkoşa, 25 Şubat 19 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Gönyeli’de bir işçinin inşaattan düşerek yaşamını yitirmesinin, denetimsizlikten kaynaklandığını savundu.

Konuyla ilgili açıklamasında, bir emekçinin daha denetimsizlik yüzünden hayatını kaybettiğine işaret eden Sonüstün, pazar günü çalışma yasağı olmasına karşın özel izin verilerek çalışılmasına izin verilmesinin yaşanan faciaya ortak olmak anlamına geldiğini iddia etti. Salih Sonüstün, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Zeki çelere atıfta bulunarak “iş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasını sağlayın” dedi.

Bahse konu inşaatla ilgili daha önce basın yoluyla güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu noktasında ihbarlar yapıldığını ileri süren Sonüstün, bunun bir kaza olmadığını iş cinayeti olduğunu savundu. Sonüstün, “Ülkeye ucuz işçi akımını önleyecek denetimin artırıldığı, ucuz işçi değil sadece ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimli işçi getirilmesine izin verecek, insan haklarına ve emeğe saygılı, demokratik bir yapının oluşturması elzemdir” dedi.

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